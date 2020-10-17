受惠於高鐵交通便利且鄰近竹科，竹北近日一處建案又出現漏夜排隊的板凳人龍，數百民眾在大馬路旁搶卡位等著預約買房。對此，房產專家Sway指出，新竹一堆炒房客，用銀行貸款來炒房，等房屋空幾年後，再伺機賣掉，他狂酸，「炒房更快活，幹嘛在台積電當員工」。

被稱為竹北「神獸級」建設公司的椰林，近幾年推出建案深受投資客青睞，常引爆排隊搶房的奇景，很多人怕買不到，經常在開賣前一、兩天提前去卡位，甚至有房仲付高薪請人代排，等拿到購買權後，再簽履約保證。

Sway在臉書發文表示，房子蓋得怎樣不重要，這些人圖的就是利，建商嘴裡說不搞投資，實際上還是給大家排隊買房搞移轉了，如此一來，椰林建設跟這些排隊炒房的人，有何兩樣？真要杜絕炒房，預售屋、第一次新成屋登記不能更名，並且配合政府查稅報稅，才是真的。

他說，小潘（鳳梨酥名店）都可以不讓大家排隊，椰林竟讓大家排，不就擺明大家一起爽。業內也有建商不搞排隊照樣賣光，人家不要這種暴利的扭曲，而椰林還是在配合炒房，「預售賣成這樣，哪需要認真蓋屋」。

「新竹一堆炒房客，用銀行貸款來炒房，然後房屋空著幾年，再伺機出售。」Sway狂酸，炒房比較快活，幹嘛在台積電當員工。

他警告，曾看過那些排隊的房子，多半很糟糕，如果你永遠當作商品來交易，那還好些，不然，小心住到妻離子散。

外傳椰林建設位於竹北華興重劃區新案預計在本周六開賣，東森新聞雲報導，椰林表示，尚未正式公布銷售時間，已請前來排隊的民眾留下資料，至於未來將以何種方式取得購買資格，公司未多做回應。

(中時新聞網)