前高雄市長韓國瑜先前被罷免後，鮮少現身公開場合，不過，他的一舉一動仍持續受到各界關注，外界更紛紛猜測他復出政壇的下一步，還傳出他將參選台北或是桃園市長。對此，有網友在其臉書粉絲頁《文翔政論》分析指出，「蔡英文跟韓國瑜其實是天生一對，這兩人的民調是成反比的，如果當蔡英文的名聲聲望降到最低點，韓國瑜反撲的機會就更大」。

有網友在其臉書粉絲頁《文翔政論》表示，「韓國瑜的政治路是不是在罷免後就走完了？完蛋了？世事難料，韓可能再起，也可能到此為止，但無論如何，他現在的沉潛都是正確的，且韓國瑜是不可能參加2022九合一大選的，但韓要參選黨主席是相當有可能的。」

該名網友認為，以現階段國民黨來說，韓國瑜是國民黨改變、改革的關鍵，重新升級過的韓國瑜回到政壇，比國民黨開再多場改革委員會噴再多口水還要有用，因為他跟國民黨的再起是緊密相連的，國民黨目前也找不到比他名聲更大的了，當然不排除也有突然冒出一個人的可能。

網友也說，蔡英文跟韓國瑜其實是天生一對，這兩人的民調是成反比的，所以當前蔡英文人氣正高的時候，韓國瑜肯定成眾矢之的，蟄伏才是上策，利用這段時間改變自己，當蔡英文人氣下滑，韓國瑜再復出才會有意義。

最後，網友認為，「韓國瑜如果重返政壇，對台灣政壇一定又是一大話題，對藍綠而言都會有化學變化。但如果他復出時，仍與2020大選時無異，那不回來也罷。但如果這段期間，他對國政的思考更加周全，對年輕世代的價值觀更加了解，帶來全新感受的韓國瑜，那國民黨才有起死回生的可能。」

(中時新聞網)