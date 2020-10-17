在火箭總管莫瑞毫無預警宣布自行請辭後，更多的相關內幕也被爆了出來！《休士頓紀事報》記者布萊恩史密斯爆料，其實自從費爾蒂塔2017年收購火箭成為新老闆，莫瑞就跟這名作風蠻橫強勢的老闆不對盤，只是對外都講兩人關係良好而已。

布萊恩史密斯表示，莫瑞不僅跟費爾蒂塔關係緊繃，就連近年火箭接連做出驚人交易，也不一定出自莫瑞的意願，以去年夏天火箭把保羅丟到雷霆換回韋斯布魯克來說，很有可能出自費爾蒂塔操作，因為費爾蒂塔認定保羅毒藥合約太糟了。

更麻煩的是，莫瑞一直是「大鬍子」哈登的支持者，哈登卻在上季跟保羅鬧翻，本季跟韋斯布魯克的合作，也不如外界以為的那麼要好，布萊恩史密斯說：「如果沒有莫瑞，哈登早就滾了，保羅、霍華、丹托尼、韋斯布魯克等人也是同理。」

布萊恩史密斯認為，隨著莫瑞的請辭，火箭想要找到適合執教哈登的總教練難度很高，新上任的火箭總管史東，恐怕也很難進行重建計畫，畢竟莫瑞先前得罪太多球隊了，火箭即將面臨分崩離析的悲慘命運，想要爭搶總冠軍如同做白日夢！

(中時 )