王梓芠被懷孕正宮曝光抓姦在床照片，與人夫緊緊相擁。(取自微博)

王梓芠聲稱影片是遭正宮帶8男強迫她拍下，她不是第三者。(取自王梓芠微博)

曾在電視劇《如懿傳》飾演侍女「阿寶」一角的大陸女星王梓芠，近日遭一位高姓女子控訴與日籍老公門間真也偷情，還曝光自己挺著5月孕度抓姦王梓芠與老公的影片，此事在陸網鬧得沸沸揚揚。對此，王梓芠昨(16日)深夜也透過微博回應，喊冤自己不是第3者，更反控高女帶著8男來強迫她，逼她錄下與日籍丈夫被打影片。

王梓芠否認自己是小三，以478字長文還原事情經過，稱是日籍男性說沒有地方住，需要借住，她雖然同意借住，但都是分房睡也有鎖門，更聲稱自己的男友、還有女助理都知情。

王梓芠更表示網路上瘋傳的抓姦影片，其實是高女帶了8名男子來強迫她拍攝，「當時錄視頻時是強迫穿著睡衣拉我進臥室坐在床上與日籍男子拍攝被打視頻，不允許我拿手機，事後確污蔑說是第三者被打視頻。」事後警方也介入，並證實影片違法，也證實了她與日籍男子不是第三者關係，只是留宿關係。

至於為何沒有向高女追究法律責任呢？王梓芠坦言因為知道對方是孕婦，所以沒有去追究，「但高姓女子仍用此視頻造勢造謠，損壞我的名譽。我會用法律的手段來維護我自己。」

不過王梓芠這篇澄清發文，就被網友認為漏洞百出，留言繼續開罵「沒有關係還抱在一起？騙三歲小孩？」、「看那個視頻說是被強迫，真不像啊！你倆在一起摟著呢！」、「如果你不是小三男的不可能那麼維護你，還衣衫不整的。如果你不是小三，按理來說應該男的抱著自己老婆，這樣第一打不到你，第二緩解當時女方的情緒，第三可以等到女方平復聽聽男方的解釋，而不是視頻中男方說，他不認識她，她不是他老婆。」

(中時新聞網)