中秋連假結束一個多禮拜，不少人食材買太多，導致到現在還有剩。一名女網友就表示，自己在中秋節買了一盒金針菇回家烤，過一個禮拜後的模樣讓她傻了。

女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO出照片，表示自己中秋節買一盒金針菇回家烤，烤不完的就冰進冰箱，過了一個禮拜再拿出來一看，金針菇不僅長高，還變得相當「粗勇」，讓她傻眼直說「原來金針菇放冰箱，真的會長高長大」...。

原PO將中秋節沒烤完的金針菇冰進冰箱，7天後拿出來一看傻眼 (圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

透過照片可以看到，原PO的金針菇冰了一個禮拜後，大小已經與原本的完全不同，變得與一般菇類一樣甚至更大，一隻手都快拿不住。

照片曝光後1.7萬網友笑翻，打趣留言：「賺翻啦，冰過一個禮拜2人份變4人份」、「原來是冰在聚寶盆，我以為是冰冰箱」、「好划算的感覺，求長大方法」、「拜託原PO告知冰箱品牌」、「這冰箱不得了了」、「看到照片秒笑」、「如果放一年不就變杏鮑菇」、「就跟會自己長肉的沙威瑪一樣」、「很好的投資計畫，看起來平均資產增加了50%，這利息相當不錯」，其中也有內行人解釋，指出金針菇適合的生長溫度約在12到18度，家裡的冰箱假如說不常開開關關冰的東西又沒有很多的話，都會讓金針菇「長大」，但同時也會變老，纖維變粗，導致口感不好。

(中時新聞網)