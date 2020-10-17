一直堅定支持川普的福斯新聞董事長梅鐸（Rupert Murdoch），在選前卻表示「美國人已準備好昏睡喬當總統。」意思是他認為川普不能連任。

新聞網站「每日野獸」(Daily Beast)報導，這位澳洲出生的億萬富翁，對於川普面對新冠疫期表現太差，一直都不聽專家的建議，導致美國如此下場。他表示「總統是他自己最大的敵人，他一直不聽取專家建議後果，就是一直陷入永無休止的危機」。

儘管梅鐸認為選舉結果已是既成事實，但他的紐約郵報(NY Post)仍一直在盡力幫助川普， 週三在標題為「拜登的秘密電郵」，發表了拜登家族勾結烏克蘭能源公司的故事。

梅鐸長期以來一直都有白宮熱線，但知情人士說，梅鐸與川普已經很少通電話了，因為對川普無休止的抱怨感到厭倦，他曾經有一段時間打算支持另一位民主黨候選人，也曾經考慮支持彭博(Michael Bloomberg )。

但是他現在堅定地認為，下一任總統將是拜登。他曾告訴一位同事：「一切都結束了，人們已經準備好昏睡喬當總統。」

媒體透過電子郵件詢問此事時，梅鐸回應說：「除了我從未說川普是笨蛋以外，其他無可奉告。」

(中時新聞網)