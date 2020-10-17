美國總統川普與前高雄市長韓國瑜，竟有驚人相似之處？前民進黨立委林濁水近日表示，川普在和對手民主黨候選人拜登，纏鬥8個多月，川普在民調上呈現崩跌走勢，甚至有民調顯示已輸17%，他分析發現，川普和今年初競選總統的韓國瑜，都是政治明星，藉「民粹」起勢。

距離美國總統大選不到20天，川普連任的機率如何？台灣大學經濟系兼任教授朱雲鵬分析，7個關鍵搖擺州，將決定美國乃至世界的未來。

對於美國大選局勢，林濁水分析，川普、拜登僵持了8個月後，川普終於出現崩跌走勢，現在已經輸17%了。林濁水認為，川普和2020年的韓國瑜何其相似，他解釋「本事、貢獻和影響力」天差地遠的兩個人，卻都是「民粹明星」，講起話來都「荒腔走版」，都曾出乎意料之外的當選，然後又出乎預料的崩盤。

林濁水更表示，川普靠著民粹當選美國總統，但也因為過度靠攏民粹，反而輸越多，他也預測，川普在接下來的時間內，逃不出「起也民粹，敗也民粹」的軌跡。

事實上，這並非林濁水第一次這樣說，先前他就曾在臉書提到，川普靠民粹魅力打垮建制派當上總統，又靠民粹路數打「反中牌」，使中國大陸左支右拙，展現民粹摧枯拉朽的巨大破壞力，想當然爾，不論和拜登辯論或他自己染疫，都一路在民粹上加碼，但若持續發展下去，川普愈民粹化會輸愈多。

(中時新聞網)