台灣羽球男單好手周天成以20比22、21比13、21比16逆轉擊敗印度名將斯里坎特，晉級丹麥羽球公開賽男單4強。

無懼新冠肺炎疫情，獨自前往歐洲參賽的台灣羽球男單好手周天成在午夜的時候20比22、21比13、21比16逆轉擊敗印度名將斯里坎特，昂首晉級丹麥公開賽男單四強。

由於2連霸的日本球王桃田賢斗並沒有參賽，因此世界排名第二的周天成躍居成為賽會頭號種子，16日晚上11點迎戰2017年賽會男單冠軍斯里坎特，兩人過去交手6次，小天握有5勝1敗的對戰優勢。

然而開賽後斯里坎特頻頻發動強攻取得領先優勢，周天成不甘示弱迅速反擊，14比11逆超，不過，斯里坎特也並非省油燈，硬是在19比20的劣勢下連拿3分，22比20搶走首局勝利。

有些大意丟掉首局的周天成，次局在11比10換邊之後發動一波5比0攻勢，奠定勝利基礎，21比13扳平戰局。決勝局，周天成一路取得領先局面，最多18比9的9分優勢，雖然斯里坎特連追帶趕的追至16比20，幸好周天成及時回穩，拿下致勝分，21比16鎖定勝局。

(中時 )