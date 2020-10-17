一場美方舉辦的視訊會，資深媒體人陳東豪分析認為，國安會前秘書長邱義仁在裡頭的發言，一方面是講給大陸聽，也講給美國聽。他甚至研判邱義仁應有蔡總統的首肯，才作這樣的發言。

陳東豪在政論節目《新聞面對面》指出，邱義仁在美方辦的視訊會裡的發言，必須把它和外交部長吳剑燮接受美國公共電台的那個專訪，放在一起看，那時講台美不會追求全面與美國發展全面關係，比如建交。拉回來看，對蔡英文總統現階段的國家安全戰略或者台海安全的事情，他預判，跟10月26日開始的中共19大五中全會有關。

陳東豪點出，在這之前，台灣就放了很多態度出來，第一個就是台美不會建交、另一個就是台灣不會宣布獨立，這兩個條件很清楚，分別由外交部長吳剑燮和邱義仁傳達。也是告訴大陸不會去扯後腿。裡面還提到美國對台海的策略是要戰略模糊或戰略清楚，因為邱義仁和閻學通代表的是台北和北京的某些看法，美國那4位學者在這方面是有辯論。

陳東豪表示，邱義仁在美方辦的視訊會所作的發言，一方面是講給北京聽，一方面也講給華盛頓聽，共機如今還是繼續繞台，但這次半公開接觸後，大陸學者閻學通會把他聽到的東西帶回去，中共內部會不會有所討論，就要看後續的發展。

陳東豪覺得，這件事相對來講，總統蔡英文的手腕相對來講比較靈活，邱義仁也應有蔡總統的首肯，才作這樣的發言。而閻學通背後標榜清華大學的那個，邱義仁選擇在民進黨的智庫新境界文教基金會，這就是一個某種程度的暗示跟象徵。

(中時新聞網)