推特（Twitter Inc）執行長杜錫（Jack Dorsey）今天表示，推特以內容有疑慮為由，直接封鎖一篇有關美國民主黨總統候選人拜登的兒子的新聞連結，這麼做是錯的。

他在推特上表示：「直接封鎖網址是錯的，我們已經更新推特的政策並強制執行以修復此狀況。我們的目標是嘗試加入來龍去脈，現在我們有能力做到這一點。」

川普競選連任團隊帳號@TeamTrump發布影片，內容與拜登（Joe Biden）的兒子韓特（Hunter Biden）有關，推特以新聞真實性有疑慮需「等候事實查核」為由，暫時封鎖相關報導，後來已解除。

「紐約郵報」（New York Post）近日在報導中聲稱，取得一台拜登之子韓特丟棄的電腦，並稱電腦中存有涉及拜登父子在烏克蘭商業事務的資訊。

推特發言人昨天稍早表示，基於公司對遭駭資料與張貼私人資訊的相關政策，暫時禁止川普競選連任帳號、白宮新聞秘書麥肯內尼（Kayleigh McEnany）和紐約郵報的帳號推文。

推特政策主管蓋德（Vijaya Gadde）昨晚表示，公司就稍早的舉措收到外界回應後，已經決定修改遭駭資料政策。

蓋德推文表示：「我們不會再移除遭駭的內容，除非它直接被駭客或他們的同夥分享。」（譯者：徐崇哲）1091017

(中央社)