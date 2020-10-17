美國將對台軍售7項先進武器，目的是讓台灣像「刺蝟」、「豪豬」一樣，提高大陸攻台難度。前拉法葉艦艦長孫海濤指出，如果大陸先把台灣的雷達系統打掉，癱瘓DATA LINK，台灣瞬間成為瞎子、聾子。

孫海濤接受香港媒體《中評社》專訪時表示，大陸國防預算至少是台灣的20倍以上，如果武統勢必採取斬首及點穴戰術，先把台灣的雷達系統打掉，癱瘓DATA LINK，讓作戰系統瞬間成為瞎子、聾子。

孫海濤點出，美國將對台軍售7項先進武器，等到全部接收建置完成，最起碼也要2至3年的時間。尤其無人機屬攻擊性武器，光是操作訓練要達到戰力成熟階段，就需假以時日，且還需佐以局部制空、制海權優勢，才能真正成為易守難攻的刺蝟。

孫海濤指出，大陸的國防預算是台灣的20倍以上，我們無法期待兩岸發生衝突，在太平洋的另一頭的美國能保證過來馳援台灣。萬一兩岸不幸發生戰爭，美軍也願意趕來馳援，航母絕對不敢駛進台灣海峽，但會停在台灣東部，因為美軍航母必須留在安全範圍之內，上面乘載的戰鬥機如果回不來怎辦？還是需要一個安全的起降平台。

(中時新聞網)