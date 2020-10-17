富邦悍將與統一獅昨晚在台南球場正面對決，6局下半林哲瑄美技接殺潘傑楷的深遠飛球，不過他一開始神情懊惱，騙過所有人，大家以為這是發全壘打，隨後才拿出球示意有接殺，林哲瑄展現「釣蝦池」神技紅到國外，推特上影片瘋傳，甚至大聯盟官網也專文介紹。

昨日6局下半兩隊2比2平手，潘傑楷敲出中外野深遠飛球，以為這是發逆轉炮，只見林哲瑄跳起來落地後神情低落，連轉播單位也被騙，上了全壘打的字卡，潘傑楷還跑了四個壘包回本壘，此時林哲瑄才從手套中拿出球，露出調皮的笑容、雙手握拳為自己喝采，「影帝級」美技不只台灣球迷熱烈討論，甚至外國球迷也為林哲瑄瘋狂。

擁有900萬粉絲的美國體育網站「Bleacher Report」特地向台灣轉播單位「Eleven Sports」取得授權，一貼到推特僅2個小時就有33萬觀看、超過2000次轉發；美國ESPN旗下的電視節目「SportsCenter」在IG有近2000萬粉絲，發布1小時就有13萬人按讚、破600則留言，林哲瑄美技旋風橫掃國外。

不僅如此，大聯盟官網也專文介紹這名前大聯盟球員，以「這位中職中外野手騙了所有人」為題，文中提到如果外野手沒收全壘打可以怎麼做？「你可以像貝林傑一樣開始慶祝，或者像中職的林哲瑄這樣做，那會更有趣。」

文中提到林哲瑄的演技騙了打者、主審、轉播單位，以及球場中的所有人，表現得像他錯失了一顆全壘打球一樣。大聯盟官網介紹林哲瑄，他曾在2012年效力紅襪時上過大聯盟舞台，出賽9場、敲過3安，2008年時參加過未來之星對抗賽，當時還在小聯盟1A的林哲瑄獲選為MVP。

今年尤於疫情影響，台灣轉播單位Eleven Sports在推特創新採用英文轉播，將領先世界開打的中職以及台灣推銷到全球，昨晚由英文主播王啟恩與英文球評安正揚搭檔播出，剛好成為林哲瑄美技送向世界的最佳推手。

(中時 )