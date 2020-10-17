美國海軍驅逐艦今年第10度來台，外界解讀，美艦是否可能藉停泊台灣港口，來創造美國大選10月驚奇？前國安會祕書長蘇起17日出席一場研討會後，他表示，若美國打算藉此創造10月驚奇，美方應該不會這麼低調，他評估，「若美國真的直踩北京紅線，恐會直接爆發軍事衝突」。

蘇起16日出席「台北論壇」舉辦的研討會，會後受訪表示，共機擾台，台海情勢緊張，但目前美國在總統大選，美國對台灣是「心有餘而力不足」，如今美國沒有能力幫助台灣，意願再強也沒有用，美對台口惠而實不至，實際上「老大哥已經救不了小弟」。

國防部證實，美軍飛彈驅逐艦貝瑞號14日晚間航經台海，也是今年美國海軍第10度來到台海周邊。對於美艦抵台海，外界解讀川普是否可能藉美艦巡弋台海期間，停靠台灣港口進行補給？

蘇起昨會後接受港媒《中評社》專訪表示，若美國打算藉此創造「10月驚奇」，美方在行動得當下，就不會如此低調，且從台灣國防部也保守不願張揚，看起來沒打算製造「驚奇感」。而且美國若想藉由在「台海停駐軍艦」衝刺選情，直踩北京紅線，可能導致「直接的軍事衝突」，其付出的代價成本恐怕與選舉效益不成正比。

至於美艦為何選在兩岸情勢緊張之際穿台海？蘇起分析，主要是向台灣塑造「安保承諾」的形象，也好讓台灣民進黨政府方面，操作「反中議題」。

(中時新聞網)