檢調獲報，大眾全球投資控股旗下廣仁科技涉嫌以不實合約，向銀行申請開立信用狀，並向銀行辦理押匯；檢調約談廣仁科技董事長簡明仁等，今天凌晨移送北檢，檢察官漏夜偵訊中。

檢調接獲通報，廣仁科技公司於民國103、104年間，涉嫌以銷售CPU原件名義，與旗下才眾電腦簽訂不實合約，向中國的中國農民銀行、中國建設銀行申請開立信用狀，再由廣仁科技向美商富國銀行台北分行辦理出口押匯，富國銀行撥款給廣仁科技合計約新台幣32億元。

檢調查出，相關款項雖已清償，沒有造成銀行損失，但仍涉及證券交易法財報不實等罪。

台北地檢署昨天指揮調查局北機站，兵分5路搜索，並約談大眾控、廣仁科技、才眾電腦董事長簡明仁、大眾控負責旗下子公司財報的王姓特助及李姓出納等10多人。

北機站偵訊後，今天凌晨陸續將簡明仁等被告移送北檢複訊，檢察官正漏夜偵訊中。1091017

(中央社)