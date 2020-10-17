東北風影響，易有短時強降雨，今(17)日宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨，基隆北海岸、大台北山區及東部地區有局部大雨發生的機率。（圖取自氣象局網頁）

東北風影響，易有短時強降雨，今(17)日宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨，基隆北海岸、大台北山區及東部地區有局部大雨發生的機率；連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。大豪雨地區：宜蘭縣。

清晨東北風增強，臺灣東北部地區有陣雨，基隆北海岸及大臺北山區有雨，東部地區有局部短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，東南部地區有局部短暫陣雨，桃園以北地區亦有局部短暫雨；其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

今日日白天起東北風影響，北部及東北部天氣稍涼，基隆北海岸、臺灣東北部地區及大臺北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北、東部及東南部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。明天臺南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖有8至10級強陣風，請注意。

(中時新聞網)