大舉支出紓困經濟 美預算赤字3.1兆美元創紀錄 04:352020/10/17 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國政府今天公布，截至9月30日的財政年度預算赤字增加218%，達3.1兆美元創新高紀錄，主要因政府大舉支出，以支撐經濟度過這波冠狀病毒疾病大流行。 法新社報導，美國截至9月30日的財年預算赤字大幅攀升，為2009年全球金融危機所創預算赤字紀錄1.4兆美元的兩倍多。 由於支出增加，以及企業普遍關閉導致稅收縮減，美國財政部指出，政府負債擴增至26.9兆美元，已超越美國經濟規模。（譯者：徐睿承）1091017 (中央社) #預算 #赤字 #美元 #預算赤字 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 2020美大選》兒子骯髒八卦遭川普緊咬 拜登終於打破沉默了 - 國際 川普難連任？BBC大膽預測「5勝選原因」 - 國際 雪上加霜！38人確診 紐約監獄新冠大爆發 - 國際 哥哥往生放冰櫃 冷凍20小打開看「眼睛還在動」離奇復活 - 國際 28歲美魔媽淪為7男共享洩慾娃娃 年幼兒慘遭勒死丟入水池 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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