美國政府今天公布，截至9月30日的財政年度預算赤字增加218%，達3.1兆美元創新高紀錄，主要因政府大舉支出，以支撐經濟度過這波冠狀病毒疾病大流行。

法新社報導，美國截至9月30日的財年預算赤字大幅攀升，為2009年全球金融危機所創預算赤字紀錄1.4兆美元的兩倍多。

由於支出增加，以及企業普遍關閉導致稅收縮減，美國財政部指出，政府負債擴增至26.9兆美元，已超越美國經濟規模。（譯者：徐睿承）1091017

(中央社)