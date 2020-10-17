檢調獲報，大眾全球投資控股旗下廣仁科技涉嫌以不實合約，向銀行申請開立信用狀，並向銀行辦理押匯；檢調約談廣仁科技董事長簡明仁等，今（17日）凌晨移送北檢。經檢察官漏夜訊問後，認為簡明仁涉犯《銀行法》，諭令500萬交保。

檢調獲報，大眾集團旗下的廣仁科技及利用外商赴大陸投資的英屬維京群島才眾電腦公司，在2014及15年以銷售CPU等電腦元件的名義，與才眾公司進行假交易，簽訂不實合約，才眾公司再持合約向大陸的中國農民銀行、中國建設銀銀行申辦信用狀。

大眾公司的出納李慧玲取得才眾公司的信用狀後，再連同假合約，向美商富國銀行台北分行申辦押匯，2年間共押匯32次，富國合計撥款約32億台幣給才眾公司，才眾再清償給中國農民銀行及中國建設銀行。

檢調發現，簡明仁是大眾集團的負責人，王繼賢曾是大眾集團的財辦主管，編製大眾集團及旗下所有子公司的財報，也曾是廣仁公司假交易時的登記負責人，李慧玲則是實際執行押匯的出納，都涉嫌違反《證券交易法》財報不實及偽造文書等罪。

經檢察官漏夜訊問後，認為簡明仁涉犯《銀行法》，諭令500萬交保，並限制出境出海，大眾集團子公司三希科技前董事吳亦村，因涉犯《銀行法》，諭令120萬元交保，特助王繼賢50萬元交保，其餘被告仍在訊問中。

(中時新聞網)