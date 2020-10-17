小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（17日）新聞重點。

【1】國防部強調周邊沒軍演 東沙包機折返陷羅生門

東沙包機被折返事件，軍方16日證實，中共當時並沒有軍演，危險原因迄今不明。台港則互踢皮球，港方上午聲稱是台灣方面主動要求取消進入香港飛航情報區；民航局不甘示弱，下午公布通聯紀錄回擊，強調是港方以安全為由「無法接受」立榮航班進入，絕非我方主動，彼此各說各話。

【2】香港航管指 無法接受立榮進入

立榮航空9051軍包機前天從高雄小港機場起飛前往東沙島，被香港航管區禁止進入，昨傳出是我方主動取消進入要求調頭，交通部民航局昨晚公布區管中心通聯紀錄，還原當時交接過程，根據通聯紀錄，是港方明確表達不接受立榮航班進入。

【3】南鐵拆遷案 南北爆激烈衝突

交通部為推動台南鐵路地下化，日前強拆最後2戶拒拆遷戶陳家與黃家，16日清晨又動工拆除黃家後半部，引來聲援團體批評官方做法無恥，學生南北聲援、抗議，卻都爆發衝突。約30名學生到交通部抗議，和警方流血衝突，政務次長王國材雖宣布，鐵道局停工，10月27日完成鑑界程序前，都不會再動工。但鐵道局中工處長黃鳳岡卻說，要對台南聲援學生保留法律追訴權。

【4】淡海輕軌履勘 7問題要改善

淡海輕軌藍海線第一期16日完成履勘，交通部履勘小組共提出18項須改善事項，其中被視作能否通車的「營運前須改善事項」有7項，主要是動線標示、大量人潮疏散計畫完整性等，新北市捷運局長李政安表示，捷運局最快月底完成改善送交通部核定，朝年底前通車目標邁進。

【5】吳青峰嗆盜錄 不是喜歡是踐踏

新科金曲歌王吳青峰16日起在台北華山Legacy連續舉辦16場「16葉演唱會」，創下Legacy1個月內演出最多場次紀錄。他熱唱新歌〈費洛蒙小姐〉揭開序幕，唱完〈我會我會〉後，笑虧台下粉絲第1首歌結束都不敢拍手，「大家很怕當第一個拍手的人，你們應該都聽過就要拍手」，他直問粉絲是否有人沒聽過〈費洛蒙小姐〉，豈料立刻有粉絲舉手，他打趣表示：「我懷疑他舉手是想吸引我注意。」並自虧：「我又再一次落入有心人士的陷阱。」

(中時新聞網)