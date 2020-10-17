「黃醫師，我上次公司健檢，說是肺部有一個小結節，要回診追蹤。請問該怎麼辦？我已經擔心得好幾天沒睡好了。」一位神情略顯憂慮的中年女性剛進診間就急著開口。

「陳女士您先別急，小於4公厘的肺結節惡性腫瘤機會很低。如果擔心的話，我們還是可以安排進一步檢查幫助評估診斷。」我一邊安撫她的情緒，一邊審視著她帶來的資料。

「我從來沒有抽過菸，身邊的人也都不是癮君子。這樣我還是會得肺癌嗎？」陳女士再問道。

「抽菸雖然是歐美肺癌致病主因，但台灣臨床患者卻是以非吸菸居多。而且早期肺癌通常沒有症狀。透過健康檢查才能及早發現問題、及早治療喔。」我解釋著。

胸部X光無法降低肺癌死亡率

傳統上常利用胸部X光來做為肺癌的篩檢工具。但文獻指出，胸部X光並不能降低肺癌的死亡率。即使是胸部X光再加上痰液細胞學的檢查做為肺癌篩檢工具，同樣也不能降低肺癌的死亡率。因為胸部X光對於肺部小結節的偵測敏感度太低，所以無法達到早期發現、早期治療的目的。

低劑量胸部電腦斷層是最佳肺癌篩檢工具

1980年代以後，電腦斷層檢查開始被發展。它運用在肺部小結節的偵測有較好的敏感度。但傳統的胸部電腦斷層檢查，輻射暴露劑量較高，約為7毫西弗，是一般胸部X光輻射暴露劑量（0.02毫西弗）的350倍，若做為篩檢的工具恐怕會有致癌的疑慮。

不過隨著儀器的精進及發展，發展出低劑量的胸部電腦斷層檢查，輻射暴露劑量約僅為1.5毫西弗（等於70張胸部X光片），大約等同於台灣地區每人每年接受天然背景輻射的值。因此，以低劑量的胸部電腦斷層來做為肺癌的篩檢，可將輻射致癌的疑慮降到最低。

低劑量的胸部電腦斷層掃描針對肺部的影像品質十分優異，短短幾秒鐘就可以完整掃描整個肺部，不需注射顯影劑便可將肺部的每個橫切面影像重組，既方便又快速。

肺結節的評估及處理

肺結節的定義為小於3公分、接近圓形的肺內陰影。結節愈大惡性腫瘤的機會愈高，小於4公厘的肺結節惡性腫瘤機會極低。小於5公厘、5到10公厘、大於20公厘的肺結節，惡性腫瘤發生率分別是0-1％、6-28％、64-82％。因此胸部電腦斷層上大於等於4或5公厘的肺結節，一般被視為有意義的陽性發現。以下為建議追蹤頻率：

.直徑0.4公分以下的肺結節，每年追蹤篩檢即可。

.直徑0.4-1公分的肺結節，三到六個月低劑量電腦斷層追蹤一次：

-追蹤時肺結節沒有變化，回歸每年一次追蹤。

-追蹤時肺結節變大但小於0.7公分，可選擇三到六個月再做一次低劑量電腦斷層或切片檢查。

-追蹤時肺結節變大，大於或等於0.7公分，建議切片檢查。

-一開始就發現直徑大於1公分的肺結節，建議切片檢查。

肺癌高風險族群宜定期篩檢

美國國家肺癌篩檢試驗指出，低劑量電腦斷層掃描篩檢的篩檢效益，平均320人接受篩檢，可預防一個人因肺癌死亡。台灣肺癌學會、胸腔暨重症加護醫學會及中華民國放射線醫學會聯合訂定出「台灣低劑量電腦斷層肺癌篩檢共識宣言」，指出適合做肺癌篩檢之族群包含：

1. 年齡介於55 到74 歲，抽菸史超過30 包／年，目前仍在抽菸，或戒菸時間未超過15年。

2. 一等親或是家族內有一位以上的肺癌病人。

3. 有肺部病史（肺阻塞、肺結核）、氡暴露（來自歐美的建材、大理石）及特定職業暴露（如石綿）的民眾。

針對長年吸菸的肺癌高風險族群，若接受低劑量胸部電腦斷層掃描每年肺癌篩檢，跟每年接受X光篩檢相比，能降低肺癌的死亡率20％，且降低所有死因的死亡率7％。

在台灣除了抽菸之外，還有其他危險因子，令人憂心的是台灣肺癌新確認人數在近10年持續上升，尤其女性增加近1倍而且有年輕化的趨勢，患者有近半數都不抽菸，致病因子卻仍無定論。高風險族群若想健檢，可考慮加入低劑量胸部電腦斷層。世界衛生組織在2018 年也公布肺癌是全球癌症死亡率第一位，但目前肺癌第一期五年存活率仍達90％以上，只要及早發現並耐心配合治療，肺癌絕不是絕症。

醫師簡介/黃國揚醫師，彰化基督教醫院胸腔內科主治醫師。

(中時新聞網)