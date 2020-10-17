前高雄市長韓國瑜遭罷免後持續沉澱，下一步仍備受關注！台北市議員陳炳甫認為，韓若當選國民黨主席，以務實的個性來看，應該能主導改革，且韓有核心價值，不容易被左右。不過陳炳甫直言，韓國瑜不到最後一刻不會做決定。

明年黨主席選舉，將會有誰出馬角逐，成為各界討論重點。資深媒體人黃暐瀚從從前高雄市長韓國瑜合體前市府團隊吃飯聚會一事解讀，認為韓就是要選明年黨主席，已經決定要選，才會有這場飯局，他說這是一個信號，就是韓又開始動了。

據《中評社》報導，陳炳甫認為，以韓的身份來說，大家還是會找他吃飯碰面，所以外界疑問有沒有在動作，也可以解釋成有在動作。以韓的高度與朋友見見面、吃個飯都很正常，若此舉被解讀為要選主席或是市長，陳炳甫認為「太牽強」。

陳炳甫也提及，韓國瑜有核心價值，不容易被左右，但韓會走老派還是改革，陳炳甫坦言看不出來。陳炳甫說韓國瑜很特別，從過去政見就可以看出來，他相當敢講，但經歷2020總統大選失敗後，或許會再務實一點。

(中時新聞網)