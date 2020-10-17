只是吃一粒B群，竟導致兩好友吵架兼封鎖，網路趣聞真的無奇不有。一名網友在PTT分享，他和一名念醫學系的朋友吃飯，飯後拿出B群服用，竟被對方吐槽「吃B群是浪費的行為」，兩人愈講愈激動，甚至大吵一架，原PO憤而離席，700元的飯錢沒付，當然，朋友也沒了。

這名醫學系朋友認為，人體能吸收的維生素、礦物質有一定的量，多餘的只會排出來，所以吃B群無用。但原PO反駁，能排出多餘的代表「當天已把這些營養素補充到100%」，總比營養不足再來補充好；500顆不到800元，也不算浪費錢。

醫學系罵他「沒常識」，雙方為此爭論不休，「只是吃了B群」的原PO氣到直接走人，沒有付這頓飯的錢，接著封鎖對方，「聽說他現在到處跟共同朋友跟我討飯錢，笑死！700多塊在那邊，為了B群跟他翻臉，我覺得很值得。」

眾多網友看完這則故事，留言回應「其實吃B群OK啦，吃提神又不是吃健康」、「問題是吃了真的有效啊」、「嘴巴破吃B群很快就好」。

也有人替醫學系朋友抱不平，「你凹一個學生700元還PO出來公審？是不是應該把錢早點還人家」、「700元認清你這肥宅」。

(中時新聞網)