網紅作家黃山料，也是知名影音媒體「一件襯衫」創辦人，日前在臉書PO出「月薪25萬與月入3萬的人，煩惱相同」的文章，後來被發現疑抄襲之嫌，負面評論更是排山倒海而來，日前他發文澄清「沒有抄襲」，以為風波就此平息，沒想到身家背景竟被拿出來討論，讓他不禁感概：「我只是覺得這個社會很荒謬」。

日前有網友在Dcard踢爆黃山料身家背景，內容大致提到黃家人是有頭有臉的人，而且與地方人士「很有關係」，對此他在IG限動表示近來盛傳一則謠言，那就是自己是富二代，白手起家創業是騙人的等流言，讓他不禁感概：「我只是覺得這個社會很荒謬」，接著強調：「我並不聰明，唯一能拿出來炫耀的就是很努力，也願意用暫時的辛苦換取更好的未來」，但不解的是如今卻被全盤否認？

黃山料IG全文。（圖／iam_3636 IG）

接著黃山料表示十年來的奮鬥，並非網路上拚湊的資料可以推翻，接著強調一路走來絕對問心無愧，不過對於遭酸民出征，他則不甘示弱回擊：「誰再傳私訊罵我，傳一句衰三天，我的詛咒很靈，不信你試試看」。

對於遭酸民嘲諷，黃山料表示以平常心看待，強調每個人價值觀不同，肯定會有摩擦，但至少要會互相尊重，至於遭網友撻伐，他僅低調回應：「我是真的很認真在寫文章，寫書是讓我很快樂的事情」。

(中時新聞網)