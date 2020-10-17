民國六十六年的罰單曝光，當時騎機車穿拖鞋會被罰錢。（圖／翻攝自宜蘭知識＋）

騎車穿拖鞋會被罰錢！網友分享一張43年前的罰單，只見收據上顯示「民國66年騎機車穿拖鞋罰50銀圓」引發網友熱議，早期真的很嚴格，連男生頭髮太長都會被抓去理髮，另也有人對貨幣單位的不同感到好奇，事實上50銀元約是新台幣150元，在當時算是筆不小的數字。

網友在臉書社團「宜蘭知識+」上發文分享「民國六十六年騎機車穿拖鞋罰50銀圓。」從照片中可見，這張罰單收據聯至今已有43年的歷史，是來自宜蘭縣警局的礁溪分局，當時法律規定不能穿拖鞋騎機車，因此違規就被罰了。

超懷舊的罰單曝光後，也吸引不少網友留言討論，「早期穿拖鞋及背心騎機車都會罰」、「那時候男人頭髪過肩晚上抓到會進警局理髮」、「4年级生的回憶」、「這違規人現在應該當阿公了」、「好有歷史哦」。

由於當出罰鍰的貨幣單位與現在不同，也引發網友討論，「50銀元相當於新台幣150元，在當時是驚西郎耶（台語：嚇死人的）罰單」、「那時的50元應該是現在500了吧？」、「是現在的錢薄了」、「當時拿五角就能去咁仔店血拼」。

事實上，根據民國81年公布的「現行法規所定貨幣單位折算新臺幣條例」中寫道，「現行法規所定金額之貨幣單位為圓、銀元或元者，以新臺幣元之三倍折算之。」因此當時的罰鍰「50銀圓」約是現在的150元，在當時算一筆大數目。

(中時新聞網)