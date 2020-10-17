臉書網友附圖。（圖／翻攝自臉書）

中共軍機近期頻頻擾台，兩岸關係陷入緊張。台灣民主基金會昨日（16）公布最新民調，若大陸為統一攻打台灣，近8成受訪民眾願為台灣而戰，相較去年增加1成；反觀不願意為台而戰的民眾，從去年20.5％下降為12.7％。學者分析，主因來自中共對台灣施壓，且台灣政府防疫成果獲國際肯定，增加民眾自信與榮耀感。網友卻直言，身邊男性親友無一願打仗，質疑這份民調是在帶風向或找理由。

台灣民主基金會昨日公布「2020台灣民意價值與治理」民調，其中，民主防衛部分，對於大陸若為了統一對台灣使用武力，是否願意為台灣而戰，高達79.8％的受訪者表達願意，相較去年願意為台而戰為68.2％，上升超過1成。不願意為台而戰部分，相較去年為20.5％，今年下降為12.7％，顯見保家衛國的意識有上升趨勢。

此份民調由台灣民主基金會委由政大選舉研究中心執行，以電話方式進行訪問，採隨機抽樣，訪問時間為今年5月6日至10日，有效樣本數1226份，在95％信心水準下，抽樣誤差約為正負2.8個百分點。

對此，網友製圖痛批：「我身邊男的親朋好友無一願意打仗，不知道這份民調是要為開戰帶風向，還是買武器找理由？民調已成工具的當下，這種民調結果是否顯得荒謬可笑？」其他網友也紛紛留言：「我願那百分之廿」、「趕緊把募兵改回義務役啊，讓八成人參軍訓練準備打仗，等什麼呢？」「鬼在叫」、「笑死人」、「假的真不了」、「這是在唬爛」、「既然都贊成迎戰，那還怕什麼，有信心最好，可是不要自不量力」。

(中時新聞網)