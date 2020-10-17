大聯盟本季採用「全體DH制」，國聯球隊也使用指定打擊，這給了國東霸主勇士隊一個大好機會。勇士今年1月在自由市場簽下外野手歐蘇納(Marcell Ozuna)，減薪之前是1年1800萬美元，他在60場例行賽有39場擔任DH，結果成為國聯全壘打王與打點王。

然而國聯球隊火力增長有限，即使加上DH，國聯整體還是傾向使用現有球員而非專職DH。道奇、教士陣容深度夠，足以拿出人手來充任DH。美媒NBC指出，道奇與教士在DH位置的攻擊指數(上壘率+長打率)排名全聯盟第8與第9，贏過很多美聯球隊。

巨人隊則是不懂得把握機會，在DH位置上表現一塌糊塗而無緣季後賽。勇士把DH用好用滿，本季攻擊指數一口氣衝上第1，並在國聯冠軍戰讓道奇陷入苦戰。單就DH這位置來說，勇士的攻擊指數也是聯盟第1，多虧了歐蘇納的勇猛。

歐蘇納季外拒絕紅雀給他的合格報價(1780萬美元)，在自由市場兜了一圈都不滿意，最後屈就勇士。「早知這樣我就接受紅雀報價了，我只是想挑戰生涯第一張(自由市場)合約。」明年國聯大概沒有DH制了，勇士可能就此與歐蘇納分手。

(中時新聞網)