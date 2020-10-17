前火箭總管莫瑞並非像他所說，想要暫時離開NBA陪伴家人！《ESPN》記者洛威爾17日報導，其實莫瑞很想繼續留在NBA擔任管理職務，而且傾向前往東區球隊，並非續留西區球隊，目前最有可能的是七六人或「綠衫軍」塞爾提克。

將於11月2日正式卸下火箭總管的莫瑞，雖然號稱仍會保有火箭顧問職位，卻恐怕只是個「虛位」，假如真的想要繼續待在NBA謀職，七六人確實是個不錯選擇，因為七六人近年早就想要招募莫瑞，目前他們的管理階層也有空缺。

至於塞爾提克也是莫瑞可能效力的新東家，因為莫瑞曾在波士頓住過很長時間，也跟塞爾提克管理階層關係不錯，問題是身為籃球事務總裁與總管的丹尼安吉目前才61歲，並未考慮太早下台，球隊近況也不差，莫瑞不太可能馬上赴任。

只是如今NBA好不容易因為莫瑞的辭職，跟中國大陸市場之間關係趨於緩和，如果馬上就讓莫瑞找到NBA新工作，不管是去七六人或塞爾提克，無疑只是提供大陸官方或媒體一個全新的「針對」對象，相信這並非NBA高層所樂見的。

(中時 )