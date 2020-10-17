潑糞人今晨汐止落網。(圖／翻攝畫面)

北市新生南路三段上的「保護傘」餐廳，16日中午12時許，突遭一名持水桶的黑衣男子闖入，不發一語將桶內的雞糞水朝櫃台潑灑，隨後迅速逃離現場，因該餐廳是香港律師黃國桐發起，讓反送中的香港年輕人在台工作，所以特別敏感，警方調閱監視器畫面循線展開追緝，10小時內就將莫姓嫌犯逮捕到案。

莫嫌落網後，警方在凌晨將他帶回案發現場，模擬來去過程，據了解，嫌犯一度辯稱是前一天在該餐廳吃壞肚子，才前往潑糞報復。北市警局將於今天9時30分召開記者會說明相關案情，罕見地拉高層級。

潑糞者為一名年輕男子，當時一名櫃台內的香港女員工遭到波及，當下店員和廚師均未能反應。（摘自保護傘臉書）

「保護傘」餐廳旋即拉下鐵門暫時營業。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

「保護傘」餐廳的櫃台、廚房，遭黑衣男子潑灑雞屎糞水。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

專案小組經調閱相關監視器、查訪、現場鑑識，逐一抽絲剝繭，昨晚在汐止將莫嫌緝獲到案，並起出作案之鞋帽、背包與裝穢物的水桶。全案將先依恐嚇、毀棄損壞、公然侮辱罪等移請台北地檢署偵辦，並持續追查幕後有無指使者或其他不法併案嚴辦。

臉書「獨眼新聞」昨以「到底是誰這麼猖狂在找保護傘麻煩」發文，並上傳多張照片，除了一名黑衣男子身上都是排泄物外，餐廳接待櫃檯、店內走道以及廚房作業區也遍佈排泄物。不過，「保護傘」餐廳並未在其粉專曝光相關事情，僅發文表示「因緊急原因，今明兩天暫時未能營業，對此真的十分抱歉。」

圖片中可見，一位穿制服的員工身上也遭屎波及，不僅如此餐廳內、外都充斥著土黃色的屎跡，就連餐具與吧檯牆面都無一倖免，場面相當怵目。

此事件發生於中午用餐時間，突然一位身穿黑色帽踢並帶口罩的人闖入內，提著一桶雞屎對著廚房猛潑，把店長、廚師搞的一身腥後趁亂逃走，初估所有遭潑糞的餐具都須銷毀，損失相當可觀。

周姓女店長因被穢物波到雙眼，引起急性發炎、紅腫受傷，但據友人透露，周女表示相信台灣政府與警察，也表示生活在民主自由的台灣很安心，也不怕惡勢力打壓，目前已聯絡清潔公司前來打掃及消毒，最快可在20號重新開幕。

(中時新聞網)