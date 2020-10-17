「中天新聞台關定了」的說法甚囂塵上，前立委孫大千在臉書示警：「今天被關台的是中天新聞台，那麼下一次會換成誰？」強調這不是中天新聞台自己的戰鬥，而是媒體業、第四權為了捍衛言論自由的戰鬥，唇亡齒寒，前車可鑑。

孫大千說，對於中天新聞台關台爭議，各家媒體的態度不一，有的靜觀其變，有的隔岸觀火，有的落井下石。可惜的是，各家媒體都沒有想到一個問題，今天被關台的是中天新聞台，那麼下一次會換成誰？

他說，如果當權者可以把NCC當成東廠，針對立場不同的媒體進行整肅，那麼以後一旦政黨輪替，新任政權有樣學樣，綠色媒體豈不家家自危？就算仍是綠色執政，以後誰敢針對施政弊端做仗馬之鳴？更悲慘的是，民進黨內派系林立，難保不會因為一派當權，而修理偏向另一派的媒體。

他指出，一旦媒體成為當權者的傳聲筒，甚至變成化妝師，只剩下歌功頌德、阿諛諂媚，那麼台灣幾十年來建立的民主制度，也將會蕩然無存。

孫大千強調，這不是中天新聞台自己的戰鬥，這是媒體業的戰鬥，這是第四權為了捍衛言論自由的戰鬥，唇亡齒寒，兔死狐悲，前車可鑑。

(中時 )