近來兩岸關係緊張，台海上也比過去熱鬧許多，除了共機與我國空軍頻頻在上空交會外，美國軍艦也多次通過台海，而近日美國海軍太平洋艦隊也發布消息證實，飛彈驅逐艦貝瑞號（USS Barry，DDG 52）14日航行經過台灣海峽，更引發海峽兩岸討論。

但為何美艦穿越海峽都如此低調，這次的航行也在隔天才正式公布訊息？對此，前國安會祕書長蘇起指出，美國派遣軍艦穿越台海只是操作台灣反中議題的慣用手法，研判是因為美方日前通過對台軍售，要透過軍艦穿越台海，加強對台安全承諾的形象。

但是美方絕對不想正面挑釁大陸，蘇起指出，美國在「軍艦數、陸基傳統導彈及巡弋飛彈、空防」等三大軍事領域都輸給大陸，艦齡老化、維修落後，若真的與大陸發生衝突，幾乎無法在台海與解放軍抗衡，所以美艦穿越台海一定會避免節外生枝。

蘇起認為，美國如果有意向大陸展現「美台軍事同盟」的態勢，作風大可不必如現在這樣低調，顯示美國自己也心知肚明，將軍艦駛近台海對自身的威脅程度相當大，而美方目的並不是針對大陸，若要確保軍艦可以全身而退，當然得低調行事。

(中時新聞網)