隨著火箭總管莫瑞下台一鞠躬，前火箭總教練丹托尼也不願續留走人，火箭如今已經邁向重建之路，甚至打算徹底打掉重練了嗎？因為根據《Scoop B》記者布蘭登羅賓生17日爆料，目前火箭打算跟七六人交易明星中鋒恩比德的興趣很高。

布蘭登羅賓生甚至透露，火箭這次打算不惜一切代價，都想要從七六人那邊挖來恩比德，全隊除了「大鬍子」哈登以外，包含韋斯布魯克、柯文頓、艾瑞克戈登等主力都被放上交易檯面，這跟最近火箭打算送走韋斯布魯克謠言不謀而合。

只是火箭這麼想要弄來恩比德，代表他們勢必放棄打了多年的小球戰術，畢竟恩比德屬於傳統型中鋒，不太可能跟著哈登打跑轟戰術，可是他們今年2月才把主力中鋒卡培拉送去老鷹換回柯文頓，看來隨著莫瑞與丹托尼走人，一切都變了。

無論如何火箭內部接下來將會陷入難以避免的混亂局面，畢竟到現在他們還找不到新任總教練，剛接總管的籃球事務副總裁史東，交易談判經驗也明顯不足，假如還打算放棄小球戰術，球隊勢必打掉重練，希望他們不要弄到連哈登都不爽了。

(中時 )