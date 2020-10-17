新北市北海岸石門、三芝區國中小都沒有游泳池，學生要上游泳課還得租用遊覽車到淡水國民運動中心上課，有家長向議員陳情，疫情期間運動中心關門無法上游泳課，好不容易解禁，又要跟其他學校爭時間，學生到高年級還不會游泳，家長怒問「難道要去海裡學游泳？」

新北市議員陳偉杰今天在市政質詢指出，石門老梅國小、墘華國小等以及三芝區內很多國中小就在海邊，但家長反應越來越多孩子不會游泳，一來是學校沒有游泳池練習，最近的游泳池就是淡水國民運動中心，為了上一小時的游泳課要再花一小時來回通勤，也會耽誤其他課程。

陳偉杰表示，國小中年級開始有水域安全課程，漂浮、水中自救都是基本招式，但石門三芝區的孩子沒機會去泳池練習，耽誤學習，但暑假又愛往海邊跑，實在讓人擔心！

不只石門、三芝的國中小沒有游泳池，淡水區的國中小也沒有任何學校有游泳池，通通都要去國民運動中心排隊上游泳課，學習時間短，效果有限，以致於國小畢業前會游泳的學生人數持續減少。

陳偉杰質詢時表示，他知道興建游泳池所費不貲，建議教育局可朝向簡易式游池來規劃，至少讓三芝、石門區的國中小學生不用舟車勞頓到淡水運動中心排隊上游泳課，也不用冒險跑去海裡學游泳。

陳偉杰要求教育局兩個月內進行評估，務必讓北海岸的學生都有機會就就近上游泳課，練習游泳，落實水域安全教育。

(中時新聞網)