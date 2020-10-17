新市挖斷瓦斯管線爆炸冒大火 2人受傷 08:572020/10/17 中時 劉秀芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南新市區大營里今天早上8點13分傳出挖斷瓦斯管線意外，消防人員正搶救中。（台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南氣爆畫面曝！怪手挖破瓦斯管竄烈火 3人受傷送醫 訂閱影音： 中時新聞網 台南新市區大營里今天早上8點13分傳出挖斷瓦斯管線意外，台南市消防局接獲報案後已先派出新市、善化、南科、新化中隊共8車14人前往救援，據回報現場有爆炸引起大火，有兩人受傷，消防人員正在搶救中。 (中時 ) #爆炸 #管線 #受傷 #大火 #挖斷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南新市挖斷瓦斯管線爆炸 冒大火 3人受傷 21:562020/10/17 社會 台南轎車自撞電桿冒火球 車上6人受傷 10:112020/10/16 社會 不用動手挖！ 全球第一台鮮榨百香果漿取汁神機 16:012020/10/16 生活 東海商圈氣爆釀4死 火調報告出爐 15:172020/10/15 社會 恐怖食人魔 男子狂刺前女友25刀 挖腦吃內臟 23:182020/10/15 國際 路樹倒塌！騎士遭壓、閃避摔車5人受傷 12:192020/10/17 社會 25年老車下國道起火傳爆炸 所幸未造成人員傷亡 13:372020/10/17 社會 嘉市大火女燒成焦屍 丈夫跪地哭喊愛妻2名兒子也嗆傷 09:032020/10/15 社會 機捷A10重劃區 首波推案啟動 04:092020/10/16 產業．科技 地球日50周年書展 關心環境拉開與世界末日的距離 15:552020/10/15 寶島 社會熱門新聞 夫妻帶小孩住飯店 不減性致激戰2天 曝退房照好想吐 - 社會 夫妻看A片添情趣 驚見女兒變主角 掌鏡男還是和尚 - 社會 70歲「勇伯」激戰拍嘿咻照 男欣賞一看傻：女的我老婆 - 社會 女洗澡突被壯男拖出浴室 硬上2次還逼全裸跪路邊 - 社會 媽菜市場買50元衣服 兒一看秒尷尬 萬人卻笑翻讚老司機 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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