台南氣爆畫面曝！怪手挖破瓦斯管竄烈火 3人受傷送醫

台南新市區大營里今天早上8點13分傳出挖斷瓦斯管線意外，台南市消防局接獲報案後已先派出新市、善化、南科、新化中隊共8車14人前往救援，據回報現場有爆炸引起大火，有兩人受傷，消防人員正在搶救中。

(中時 )