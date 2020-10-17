「中天新聞台關定了」的說法甚囂塵上，前總統馬英九今天在臉書發文提醒蔡總統「您才剛剛高票連任，切莫重創臺灣民主，趕快懸崖勒馬。」他也呼籲美國國務院及「自由之家」（ Freedom House）這兩個關心臺灣言論自由的單位，以及所有關心臺灣民主制度的國際友人，與臺灣民眾一起關切中天新聞台換照案，不要讓關閉新聞台、打壓言論自由這種極權國家才會做的醜事，在臺灣發生。

馬英九今天臉書貼出中天新聞辦公大樓在夜色裡剩兩盞微弱燈光的照片，並發文說，今年1月，美國「時代雜誌」刊出蔡英文總統專訪，她說：「臺灣的言論自由應該是亞洲數一數二的，這是亞洲最自由的地方之一，對媒體來講是一個最好的環境」。此話言猶在耳，卻傳出中天新聞台因言論得罪當道，可能被撤照。

他說，蔡總統不久前也才抨擊，中共大幅壓縮香港言論自由，要臺灣「撐香港」。撤銷電視新聞台執照在民主國家是極為嚴重的事，難道蔡政府對言論自由的箝制，要超越戒嚴時代？超越香港？如果中天真的被撤照，臺灣的言論自由又由誰來撐？

馬英九指出， 2008年3月他當選總統，美國總統小布希賀電讚美「臺灣是亞洲與世界民主的燈塔」，臺灣民眾深以為傲。但民進黨執政四年來，臺灣與自由、民主卻漸行漸遠。黨產會、促轉會、中選會、陸委會等機關一一「東廠化」，《反滲透法》更成為製造綠色恐怖的惡法。

馬英九強調，蔡總統曾說，「臺灣言論自由的邊界正被侵蝕」，他要提醒，政府若真的將中天新聞台撤照，所被侵蝕的不只言論自由的邊界，而是言論自由的核心，也是民主的核心。蔡總統，您才剛剛高票連任，切莫重創臺灣民主，趕快懸崖勒馬。

馬英九也強調，美國國務院每年發布各國人權報告，言論與新聞自由是重點；總部設於華盛頓的「自由之家」（Freedom House），每年也發布自由度評比。他呼籲這兩個關心臺灣言論自由的單位，以及所有關心臺灣民主制度的國際友人，與臺灣民眾一起關切中天新聞台換照案，不要讓關閉新聞台、打壓言論自由這種極權國家才會做的醜事，在臺灣發生。

(中時 )