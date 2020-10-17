大陸《經濟日報》17日報導，繼銀幕總量和電影觀眾人次超過北美市場之後，中國電影市場票房首次超越北美。資料顯示，截至北京時間10月15日0時，2020年中國電影市場累計票房達129.5億元人民幣（合19.3億美元），超越北美，成為全球第一大票倉。

報導指出，衡量電影市場發展，票房是一個重要因素。上海電影（集團）有限公司原董事長任仲倫認為，電影市場規模的最主要動力來自需求側，票房高說明有人看電影。只有快速增加電影數量、提高電影品質才能滿足觀眾需求，從而進一步刺激需求。

報導稱，中國已成為電影大國，但似乎還沒有足夠底氣宣稱是電影強國。一方面，中國電影對國家文化軟實力的貢獻不足。中國電影對全球的文化影響基本局限在中國本土和全球華人範圍，對大多數國家的主流觀眾很少能產生廣泛而重大的影響。另一方面，中國電影對經濟社會發展的影響力和帶動性不足。目前，中國電影的經濟價值主要依賴影院票房，具有全球影響力和商業價值的明星寥寥無幾，電影作為文化創意產業的影響力價值也遠遠沒有達到電影強國的要求。

此外，中國電影的全球競爭力不足。中國影片的市場主要局限在大陸，難以進入全球主流電影發行放映管道，在全球市場上沒有形成真正可持續的影響力，這與電影成為全球性文化產品的目標還有較大距離。

報導指，北京清華大學教授尹鴻認為，中國電影市場還有很大增長空間，在堅信中國電影產業前景光明的同時，也要看到產業內部的競爭變得更為激烈，競爭焦點回歸到內容本源。如何挖掘好故事，提高講好故事的能力，依然是電影業界最為重要的競爭力。

據報導，今年以來，受新冠肺炎疫情影響，中國電影產業遭遇了短暫挫折，但從總體趨勢上來看，電影產業一直保持著旺盛的生機和活力。影院復工以來，湧現出《八佰》《我和我的家鄉》《奪冠》等叫好又叫座的作品。

中影股份副總經理周寶林表示，中國電影經受住了疫情的考驗。接下來，如何提高電影品質，講好中國故事，提升行業核心競爭力，這是當前電影人最該思考和探討的問題。

(中時 )