有網友日前在《台南爆料公社》PO文表示，某社區管委會貼出了一張驚人公告，其中一條規定「單身女住戶曬衣服時，請勿裸露上身僅穿內褲」，引起網友譁然，更有人貼出一名長髮女子「裸上空曬衣照」，在群組間瘋傳。不過，有眼尖的網友點出真相，發現這張照片的事發地點，根本不是在台南，而是在大陸，後來被人移花接木，與社區公告的「曬衣勿裸露上身」合成在一起。

原PO日前在臉書社團「爆廢公社二館」上貼出一張社區公告，上頭說明最近在社區中庭常發現有火的煙蒂，也有住戶反映晚上在陽台會聞到煙味，管委會表示「經查是本社區有幾戶男性在後陽台抽煙，原因是在觀看低樓層某戶單身女住戶，赤裸上身僅著內褲在陽台曬衣服」。

原來是有男住戶發現常有女子裸著上身，只穿內褲就在陽台曬衣服，因此便在自家陽台抽菸看著眼前這一幕，最後煙蒂四處亂丟才有此起糾紛。但讓網友傻眼的是，管委會公告「1.麻煩單身女住戶曬衣服時，請勿裸露上身、2.男住戶們請勿在陽台抽菸、3.觀賞時禁止把煙蒂拋下中庭，查獲者一律檢舉送辦」，以上規定讓網友看了忍不住吐槽，「結婚的就可以(裸露上身嗎)？」

PO文照片引起網友紛紛留言「我也常常這樣曬衣服，好險我是高樓層」、「好山好水好身材」、「這棟的租屋資訊嗎？ 謝謝」、「男生都可以打赤膊為什麼女生不行」、「在哪在哪，馬上搬家」、「在自己家裡裸體也沒妨礙到別人，倒是那些抽菸亂丟的垃圾才是禍害」。

不過有些網友點出事實，公告應該是桃園的社區，不過女子「裸上空曬衣照」，是好幾年前的舊照，而且是在大陸，後面還有好幾張，網路上都有，2張不一樣的圖合在一起，就能變成在台南發生的。

(中時新聞網)