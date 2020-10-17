台塑集團創辦人王永慶女婿、大眾全球投資控股公司董事長簡明仁，被控利用旗下廣仁科技公司，及在大陸的才眾電腦公司進行「假交易，真押匯」，卻在財報中隱匿，涉嫌違反證交法財報不實等罪，調查局北機站將簡移送台北地檢署複訊後，檢察官諭令簡以500萬交保，並限制出境出海。

其他被強制處分的被告分別是大眾集團旗下三希科技有限公司前行政副總吳亦村諭令120萬元交保，特助王繼賢50萬元交保，出納李慧玲30萬交保。

檢調獲報，大眾集團旗下的廣仁科技及利用外商赴大陸投資的英屬維京群島才眾電腦公司，在2014、15年以銷售CPU等電腦元件的名義，簽訂不實買賣合約，由才眾持交易憑證向大陸的中國農民、中國建 設兩家銀行申辦信用狀。

李慧玲取得才眾公司的信用狀後，再連同假合約，向美商富國銀行台北分行申辦出口押匯，兩年間共押匯32次，富國銀共撥款約32億台幣給才眾公司；才眾再清償給大陸中國農民銀、中國建設銀。

檢調發現，簡明仁是大眾集團負責人，身兼旗下廣仁科技、才眾電腦董事長。簡的特助王繼賢曾是大眾集團財辦主管，不但編製大眾集團及旗下所有子公司財報，在廣仁公司假交易時，更是廣仁的登記負責人。李慧玲是實際執行押匯的出納，雖然才眾公司已如期清償大陸銀行款項，沒有造成銀行損失，檢調認為都涉嫌違反證交法財報不實及刑法偽造文書等罪。

(中時 )