不僅火箭當前陷入一團混亂，就連「號稱」爭冠隊伍的快艇，現在也碰上內訌麻煩了！根據《The Athletic》在17日爆料，由於「可愛」里歐納德在隊上享受太多頂級球星待遇，目前已經引發包含路威廉斯、哈瑞爾、貝弗利等隊友相當不滿。

里歐納德所謂的頂級球星待遇，除了他擁有負荷管理權利，也就是隨時只要他想不打就可輪休的潛規則，快艇更允許他住在聖地牙哥，而不是跟其他隊友一樣住在洛杉磯，往往造成里歐納德經常在搭乘球隊包機前往客場時出現遲到的窘境。

畢竟就算湖人「小皇帝」詹姆斯，或是公鹿「字母哥」阿提托康波，甚至里歐納德的快艇明星隊友保羅喬治，都沒享有類似里歐納德的頂級球星待遇，往往只要一支球隊當中出現1名球員遭受特殊待遇，引發球隊內部其他人不滿也屬當然。

如此一來，快艇會在今年西區準決賽，從3勝1敗聽牌優勢，慘遭金塊3連勝逆轉淘汰，也算理所當然的事，不過隨著原任首席助教的泰隆盧接下兵符，或許以他向來擅長跟球員溝通的帶兵風格來看，快艇這種內訌情況接下來可能獲得改善。

(中時 )