國民黨革實院長羅智強先前遭監察院要求查覆包括1筆306元在內的4筆小額政治獻金，後來發現捐款人資料根本完全相符，羅智強認為遭監察院構陷，名為「306事件」。他今天一早又在臉書爆料，聲稱「我今天又被306了！但是，是超感動的306，在魑魅魍魎、東廠陳菊的追殺圍剿中。」

羅智強爆「中天關定了」 怒轟蘇貞昌成民主屠夫

羅智強說，這幾個禮拜面對306東廠的騷擾查水表，他可以說是戰的昏天暗地，每天大概睡不到3小時，雙十節連假還病了三天，但中間卻有一件讓他萬分感動的事。

他說，他接到了一張《伊羅寓言》的訂單，一位支持者先買了他一本《伊羅寓言》後，表示看得大快其心，覺得這本書把執政者的絕倫荒謬寫得淋離盡致，如果台灣人能人手一本，就能喚醒更多的覺醒，台灣民主就有望了，於是又加訂了「306本」。

羅智強說，該位支持者表示，陳菊查羅智強306元政治獻金，306羅智強他就買306本的《伊羅寓言》，也來306羅智強。而其中的106本，要買來送給親朋好友；但另外的200本，因知道街頭野台都會做街頭民調。所以，就提供這200本《伊羅寓言》當做街頭野台的馬路民調小禮物。因此，下周開始，他的街頭演講、街頭野台會送200本《伊羅寓言》，送完為止。羅智強表示，他從沒想到306，原來也可以很溫暖《伊羅寓言》。

(中時 )