國內連鎖鍋貼霸主八方雲集因為口味多樣、價格平價，是不少民眾大啖水餃或是鍋貼的首選。不過日前就有網友發現，八方雲集的餐盒上方及左右兩側，共有4處凹洞設計，讓他不禁好奇背後有何用處？貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人曝光背後貼心真相。

原PO昨（16日）在臉書社團《爆系知識家》上傳一張八方雲集的餐盒照片，並特別圈起餐盒上方及左右兩側，共計4處的凹洞設計，讓他不禁好奇問道「請問八方雲集餐盒上4個凹洞的作用？」

八方雲集餐盒4凹洞有何作用？網揭貼心真相（圖／翻攝自臉書《爆系知識家》）

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛歪樓表示「偷窺水餃的作息與狀態」、「餃之呼吸」、「怕鍋貼被悶死」、「我以為是拿來插筷子的」、「讓你加醬油辣椒的洞」、「鍋貼吃完可以當蟑螂屋」、「打開蓋子之後空氣從4個洞灌進去，餃子會站起來，這是小當家特製的昇龍餃子，吃完後你會覺得美味」。

不過也有老饕曝光背後的貼心真相，「散熱、通風」、「透氣，皮才會脆」、「這樣鍋貼帶回家時還能硬挺挺的，而不是變得軟趴趴的」、「透氣散熱用，早餐店漢堡盒也有」。

(中時新聞網)