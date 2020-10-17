台中市豐原區豐田里協助社會局發送380萬元重陽敬老禮金，2000元至1萬元不等的現金分裝1830個禮金袋。（王文吉攝）

台中市社會局委由區公所透過里鄰長發送8億元重陽敬老禮金，規模較大的里須暫時保管300、400萬元現金，有里長擔心被搶，建議透過郵局發送。社會局表示，委由郵局發送現金，涉及中央難度較高，透過農會等金融機構較可行，只是少了關懷，需進一步評估效益。

台中市社會局10月7日起委由區公所透過里鄰長發送2000元至1萬元不等的重陽敬老禮金，符合資格長輩事先申請可匯款至指定帳戶。以豐原區豐田里為例，年滿65歲長輩有1830人，共計發送近380萬元敬老禮金，里幹事月初先到公所拿取款條，再前往台灣銀行領取鉅款。

台中市近日開始發送重陽敬老禮金，豐原區豐田里符合資格的長輩眾多，里辦公室分三梯次發放。（王文吉攝）

台中市近日開始發送重陽敬老禮金，全市超過39萬人符合資格，每人2000元至1萬元不等，共計發送8億365萬元。（王文吉攝）

豐田里長劉瑞銓說，該里有37個鄰，分3天到里辦公室領取，里幹事暫時保管鉅款，這段時間精神非常緊繃。西屯區港尾里長楊忠義說，有些里幹事前往銀行取款會3、4人相揪護鈔，雖然禮金可以匯款到指定帳戶，但部分長輩可能信用不好，沒有銀行帳戶，希望拿現金。

台中市豐原區豐田里辦公室分三梯次發放重陽敬禮老，長輩排隊領取。（王文吉攝）

有些里將敬老禮金轉交鄰長發送。豐原一位鄰長抱怨，有些人擔心領不到，中秋節前就頻頻打電話詢問「何時發放」，不勝其擾。潭子一位鄰長也說，有長輩從6月開始，幾乎每個禮拜追問，後來被追問到受不了，想說彼此都熟識，乾脆先自掏腰包墊付給對方。

劉瑞銓曾遇到心急且不理性長輩追問敬老禮金，遭對方嗆三字經，並以身體碰撞，他表示，消費券、三倍券都可以到郵局領取，重陽敬老禮金應該可以克服技術問題，將符合資格名單提供郵局發送現金，免去禮金轉經多手才送達長輩手上的不確定風險。

七期豪宅區不少里長將發送敬老禮金視為年度大事，因為豪宅長輩平時深居簡出，里長藉此「借花獻佛」，樂做順水人情，並視為「固票」機會，認為親自發送現金比較有誠意。

社會局長青科長蘇嫺敏表示，現行發放敬老禮金的方式行之有年，許多長輩期待每年小確幸，已經習慣重陽節前有里鄰長上門問候，傳達敬老美意，獲得備受尊敬的感覺；若通知長輩到里辦公室領取，里長也可以藉此確認長輩身心狀況，並進行相關福利宣導。

至於部分里鄰長反映發送時間未到，遭長輩追討，蘇嫺敏說，如有長輩搞不清楚時序，里鄰長就要有警覺，可能是高齡失智前兆或是經濟出現急難，可轉介相關單位協助。

蘇嫺敏表示，若將名單委由郵局或農會等金融機構發送現金，郵局涉及中央難度較高，農會比較可行，但須一一洽談，且少了關懷，技術上並非無法克服，需進一步評估效益。

(中時 )