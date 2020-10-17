歌手魏如萱４次入圍金曲獎後，今年總算摘下「金曲歌后」頭銜，不過有些網友認為她還不夠格，怒批她「拿歌后很瞎」，對此她反嗆對方：「你才瞎，你全家才瞎」，而日前飽受酸民攻擊的熊熊，則是轉發魏如萱PO文，並強調：「言論自由不代表就可以不尊重跟霸凌別人」。

魏如萱拿下金曲歌后，理應是感到開心的事情，卻無端遭酸民批評，這讓也飽受酸民攻擊的熊熊，難掩怒火在臉書轉發PO文，並表示公眾人物也是人生父母養，一樣有血有肉，被言語霸凌一樣也會痛，雖然台灣是言論自由的社會，但不代表就能不尊重跟霸凌別人，畢竟言語的力量是要拿來溫暖人心，而非拿來傷害人。

此外他也呼籲所有酸民，可以不喜歡一個人或者發言，但不代表可以拿這點來攻擊，更以過來人身分為例，盼所有人別輕易掉入酸民陷阱，直接封鎖加刪除就可以了，對此網友也回應：「現在自認有本事的人很多，但給他機會又沒那本事，會的只是在網路上留言」、「批評別人的人往往都是為了掩蓋自己的不足」、「酸民是可悲的，只能踐踏別人得到心靈的慰藉與快感」。

至於奪歌后卻被酸稱不夠格的魏如萱，她則以平常心來看待這一切，表示得到金曲歌后是對歌唱生涯的肯定，也是給所有喜歡她的人交代，藉此呼籲酸民每個人雖擁有言論自由，但也請學會尊重每個人。

(中時新聞網)