東北風影響，中央氣象局持續針對北部、東北部發布豪、大雨特報！近來這波東北風，已為宜蘭地區帶來「不輸颱風」的龐大雨量，而且還沒結束；北北基也遭波及。氣象專家提醒，這種雨恐致災，北台灣尤其是宜蘭居民，應提高警覺。

這波東北風為宜蘭帶來豐沛降雨，根據氣象局統計，自16日凌晨起至17日上午9時，位在宜蘭南澳的東澳國小測站，累積雨量高達463.5毫米，幾乎颱風等級；同樣位在南澳的東澳嶺營區，也有419毫米；永樂國小、西帽山，都逾370毫米。

氣象局針對宜蘭、基隆、台北、新北、花蓮發布豪、大雨特報，宜蘭「甚至被劃成紅色的大豪雨等級」，在雨彈持續轟炸下，極易有致災風險。

「這種情形就叫做東北季風異常降水」，氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》撰文指出，東北風因地形產生風的輻合，伴隨上升運動，降水回波在大致相同的地點消長，幾天下來，雨量可觀。

吳德榮表示，台灣秋、冬兩季雖不像春、夏季，會有「大氣不穩定度」，秋、冬也很少有「深對流」伴隨劇烈天氣，但即便是「淺對流」，持續累積間歇性的較大降雨，仍會帶來災害。

(中時新聞網)