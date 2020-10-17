最近因為巫師明星後衛畢爾在洛杉磯威尼斯海灘購買豪宅，引發外界猜測他是否考慮跳槽湖人爭冠，眼見謠言越傳越凶，畢爾17日在播客當中澄清，「巫師對我來說，就像是我的整個世界、我的全部一切。我是個忠誠的人，只想待在這裡！」

「我之前就跟巫師完成續約了，」去年夏天才跟巫師續約2年7200萬美元，要到2023年才走完合約的畢爾表示，「這裡對我來說就是全部，老實講，誰都不能確定能否死守一隊，在一隊走完自己職業生涯，因為現在很難看到這種情況了。」

「能在一支球隊裡面走完自己職業生涯，那當然是一件相當榮幸的事，」畢爾說，「但我的最終目標還是贏球，我想要戰勝對手，我們絕對能夠贏球，清楚知道這支球隊可以贏球，更跟其他隊友一起取得成功，我們必須在場上做到這點。」

2012年以選秀探花身分加入巫師的畢爾，目前生涯8個球季都在巫師打球，2度獲選全明星球員，上季更拿生涯新高的場均30.5分，外加6.1助攻、4.2籃板，卻因巫師戰績太差，讓他竟然沒拿任何年度獎項，自然更想續留巫師證明自己實力！

(中時 )