高雄市鳳山居民發起罷免高雄市議員黃捷的「罷捷」活動，已進入第二階段，「鳳山清捷行動本部」指出目前連署已達3萬份。黃則不受影響持續問政工作，日前質詢農林部門提出「友善動物」及「食品安全」兩大主軸，提出包括「街道犬貓動物遺體人道處理」、「動物用藥違法名單公開透明」、「廢除格子籠並加速輔導轉型友善雞蛋」等議題，期望高雄能持續往友善動物城市邁進。

黃捷15在臉書發文，指出自己要求兩個月內完成「街道犬貓動物路殺人道處理辦法」：「街道犬貓或是動物常因各種不同因素而死亡，但經民眾通報1999後，就是被當一般廢棄物丟棄，而忽略動物的生命權。儘管犬貓或其他動物在一般法律解釋定位上是屬於『物』，但近年來實務見解，則是解釋為介於物與人之間的『獨立生命個體』，若再持續用同樣方式處理街道路殺犬貓或是動物，對於政府極力推廣的動保教育無疑是一大諷刺。因此，我建議動保處應參照其他已施行的縣市做法，將路殺犬貓或是動物進行人道處理，讓我們心愛的毛小孩能在最後一程也受到尊重，且應盡速與環保局共同研擬SOP，動保處長也承諾要在兩個月內完成SOP的制定。」

黃捷也要求即刻改善查詢管道供民眾使用，以符合動物用藥未合格禽畜產名單公開透明原則：「動物用藥殘留是否符合標準，一直是社會大眾所重視的食安議題，也是必須公開透明給予消費者知的權利，但是我翻遍整個動保處的公告，卻是無法方便查詢與得知正確資訊，因此我也要求動保處長應重視公眾知情權，立即修正並提供更便利的查詢管道，還給市民自由選擇安全食品的權利。」

不僅如此，黃捷也要求廢除殘忍格子籠：「目前國際為了促進經濟動物福利，已逐漸往『廢除格子籠蛋雞』前進，除了還給蛋雞更開闊的生活空間，也希望維持蛋雞在生理及社群互動的需求。」黃指出：「歐盟在2012年全面禁止格子籠飼養做為產蛋方式，行政院農委會也在2014年公告《雞蛋友善生產系統定義及指南》，國內更有民間團體 台灣農業標準學會 及 台灣動物社會研究會 進行友善生產系統的第三方認證，但很可惜的各縣市政府並無對友善雞蛋進行大力推廣，僅有民間企業在自主推動。」農業局長也承諾，未來除了在食農教育推廣加入友善雞蛋課程，更將制定「蛋農輔導轉型計畫」，並積極協助友善雞蛋在各大通路上架。

消息一出，獲得近7000個讚、近200則留言與數十次分享。網友紛紛回應：「謝謝議員為母雞發聲！我們一起努力督促政府，盡快廢除嚴重虐待母雞的格子籠，守護動物與人類的健康！」「這篇不錯！終於看到比較讓人動容的文」、「謝謝議員的用心！」「讚！我會一直支持你的！」「有這麼好的議員是我們的福氣」。

(中時新聞網)