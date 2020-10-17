胎位不正硬要自然產！婦產科醫師詹景全在節目上分享，遇過一名胎位不正的孕婦，堅持不要剖腹產，且每次的理由都是「我會氣功」。後來孕婦41周羊水破掉送醫，在五指全開時還不斷運氣，等到醫師進入產房後，直接目睹「超驚人畫面」，讓他大傻眼，最後只幫忙剪了臍帶。

婦產科醫師詹景全在節目《醫師好辣》上分享，年輕時擔任主治醫師，曾遇過一位懷孕30周的媽媽來做檢查，結果發現有「胎位不正」的問題，需要轉胎，但若生產前仍未達標準，恐怕需要剖腹產，不料產婦聽完卻自信的說「沒關係！我會氣功。」

詹景全表示，孕婦34周回診時發現「胎位仍不正」，醫師建議要剖腹產，百般勸說卻再度得到「沒關係，我會氣功！」的回應，該孕婦堅信自己能自然產，便婉拒醫師的好意。而醫師當時年輕又怕病人流失，想說到最後病人一定會放棄，便不再多說。

詹景全指出，到了36週孕婦仍表明自己會氣功，即便分析了胎位不正自然產的風險給她聽，她還是堅信自己沒問題。而38周的時候，胎兒已達3500公克，臀位已是自然產的極限，醫師擔心寶寶太大恐生不出來而再度勸說，但媽媽仍超淡定喊「我會氣功。」

詹景全透露，他在孕婦40周後也開始慌了，因為覺得這位媽媽似乎說不聽，又不願意剖腹產，只好在41周時對她下最後通牒，請對方去找更能配合她的醫師，結果當天半夜卻收到通知，該產婦破水住院，讓醫師嚇歪「不是說要去找別人了？怎麼找我？」

詹景全也說，當初趕到醫院後，他真心認為這位媽媽會生不出來，便拿著手術同意書要他簽剖腹產，結果護理師卻走過來告知「媽媽已經全開了，在運氣當中」。而他也形容自己踏入手術房後的奇景，就像是看見動物星球頻道「魚在水中生產」一樣。

詹景全指出，孕婦用力運氣，只見「小孩的屁股出來，腳『咚」自己掉出來，另一隻腳也跟著出來，感覺小孩是自己鑽出來的」。超震撼的畫面讓他沒能幫忙，最後只來得及剪臍帶，而媽媽淡定的補一句「我就說我會氣功」，讓醫師聽了五味雜陳。

詹景全也補充，這樣的案例很特殊，建議一般孕婦生產時，仍須經過醫師專業評估，討論出最適合的生產方式。

(中時新聞網)