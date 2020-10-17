新冠肺炎疫情影響全球，世界各國紛紛研究對抗疫情的解藥，希望早日推出可以緩解疫情，而近日大陸浙江嘉興市疾控中心發布《新冠疫苗接種的有關說明》，指出新冠疫苗的接種辦法，而說明中提到接種費用讓網友們震驚了，直呼這個價格實在是便宜得太離譜！

浙江嘉興市發布的《新冠疫苗接種的有關說明》中指出，新冠肺炎的疫苗將分2劑次施打，疫苗價格為200元人民幣一支，共需400元，換算成新台幣約為1700元。

而該說明中也載明，該疫苗將以重點人群優先、疫情地區優先、安全接種、知情自願等原則發放，浙江部分醫院院內的一線醫護人員更可以自願報名免費接種新冠疫苗與流感疫苗。

這個價格讓網友們傻眼了，直呼現在疫情這麼緊張，大陸居然可以用這麼便宜的價格拿到現在全世界都相當渴望的新冠肺炎疫苗，表示「大陸自己做出疫苗，反觀」、「這價格人人打得起」、「看看大陸、看看美國，疫情高下立判」、「這疫苗也太快了吧，不是說年底嗎？」

(中時新聞網)