深圳航空取消ZH9248航班公告。（微博截圖）

據《上游新聞》報導，16日下午14點30分許，深圳航空ZH9247航班在四川攀枝花保安營機場落地時，客機在機場跑道外和機場設備發生接觸，造成飛機和機場設備受損，事件沒有造成人員傷亡。由於飛機的輪胎被扎傷，不符合放行標準，深航後續返回西安航班取消。

飛常准APP顯示，今天攀枝花機場未受到影響，航班起降正常。具體情況還需民航監管機構進一步調查。

航空專業社群16日流傳一則消息稱，深圳航空由西安咸陽飛往攀枝花保安營機場的ZH9247航班在攀枝花機場落地時發生不安全事件，「落地階段疑似機腹擦掛跑道監控天線，起落架提前接地，到位後檢查輪胎有扎傷痕跡。」該消息還指出，航班落地後攀枝花機場對跑道、燈光等相關設施進行全面檢查，「航向台監控天線被撞斷、6個進近燈被撞壞」。

報導稱，攀枝花地處青藏高原的東南側，雲貴高原的西北部。攀枝花機場修建於海拔1976米的山頂之上，修建機場時削平了兩座山頭，填充了山間山溝，機場跑道南端和北端均是山溝崖地。

深圳航空的一份航班運行資料介紹，攀枝花機場四面山谷風的形成及系統風的影響，導致一旦機場及周圍降水，水汽條件滿足後，就會出現低雲、霧天氣，低雲主要以碎層雲、碎積雲和碎雨雲，高度從幾十米至兩、三百米不等。

深圳航空10月16日的ZH9247航班由機號為B-8667的空中巴士A319執行，航班原計劃於10點45分從西安咸陽機場起飛，後延誤至11點32分起飛，當天14點32分在攀枝花機場落地。

報導稱，ZH9247航班在飛行階段相關飛行數據均為正常，航班落地後也正常下客，但後續返回西安的ZH9248航班取消，B-8667飛機落地攀枝花以後沒有飛行記錄。

報導稱，上游新聞記者16日聯繫了深圳航空和攀枝花機場旅客服務部門，兩家機構的工作人員表示未接到機場出現特情的通報，深航後續航班取消是因為天氣原因。民航信息系統顯示，攀枝花機場16日多班航班取消或備降，原因為攀枝花機場天氣情況。

深圳航空相關資料中強調，攀枝花機場因為位於山頂，高差近千米，容易形成掠過跑道，覆蓋五邊的低雲，客機在事發跑道落地時，「很容易穿雲丟失目視參考，機組復飛。」

目前，民航監管機構已經介入不安全事件調查。

(中時 )