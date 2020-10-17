婚姻是人生中的大事，如果婚後另一半又能提昇自己的運勢更是讓人如虎添翼！塔羅牌老師艾菲爾在FACEBOOK粉絲團分享，以下五個生肖的女性天生運氣好，婚後又能旺夫，娶了他的男人非富即貴！

▍第五名：屬狗

生肖屬狗的女性性格比較腳踏實地，而且會妥善規劃生活，所以結婚後會是居家型的老婆，會把家裡打理的井然有序，又能給另一半強力後援，因此家中氣氛也非常融洽，尤其1982、1994、2006出生者更加符合這些特質。

▍第四名：屬豬

屬豬的女性氣質優雅，婚後對待另一半的態度非常溫柔，又能把家裡的事情安排妥當，老公可以沒有後顧之憂的拼事業，若遇到挫折，屬豬的女性也能給予柔情的安慰，讓老公迅速重振精神，尤其1983、1995、2007出生者更加符合這些特質。

▍第三名：屬鼠

生肖為鼠的女生非常聰明，又會理財，結婚後很會持家，老公若工作上有狀況也能給予有用的建議，連公婆都對這樣的媳婦非常滿意。和屬鼠的女性結婚後，過幾年家中運勢就會開始興旺，財運也會提昇，尤其1984、1996、2008出生者更加符合這些特質。

▍第二名：屬兔

生肖為兔的女生個性溫柔、氣質高雅，婚前財運就不錯，結婚後還能提昇另一半的運勢，對小孩能耐心教導，又對老公很體貼，因此無論是有形或無形中都對另一半幫助很大，而對方也能感受到肖兔女的好，而給予寵愛，尤其1987、1999出生者更加符合這些特質。

▍第一名：屬龍

屬龍本身就能受到祖先照顧，一生順利有福氣，結婚後夫妻可以互相尊重，感情恩愛，懂得良性溝通，肖龍女又能幫老公提昇財運和事業運，尤其1976、1988、2000出生者更加符合這些特質。

(中時新聞網)