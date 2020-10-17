國民黨立法院黨團總召林為洲日前拋出「中國國民黨」改名的想法，引發議論。對此，資深媒體人韋安提及國民黨台北市議員羅智強辦大學演講，參加的人越來越多一事，喊話國民黨人，不要再搞「改名轉運」，而是缺什麼補什麼才能找到轉機。

林為洲拋出「中國國民黨」黨名去「中國」議題，引來黨內不同聲浪!台北市議員游淑慧表示，此議題過去幾年都有人在談，但從來沒有變成全黨正式談的議題，所以應該是個人意見。羅智強則表示，國民黨主席江啟臣已經回答很清楚了，對國民黨現在來講，還有很多更要關切的議題，例如現在執政者濫權或東廠事件，這都是國民黨最優先關心的事情。

韋安則在臉書指出，國民黨喊要年輕化，接近年青人十幾年，但作為大多是搞搞青年軍，養些年輕「黨工」，辦活動在同溫層自我安慰一下。羅智強辦了第七場大學演講，參加的人越來越多。前幾場只有十幾或二三十，這場竟然有70人。

韋安提及，年輕人不喜歡國民黨、討厭國民黨，羅有「被討厭的勇氣」，勇於面對。有時街講只有一個不懂事的小童當聽眾，他還是講了超過300場。對於有人說羅智強「愛秀」，韋安質疑，那些人有對「空氣」和沒有觀眾「作秀」的毅力嗎？他認為國民黨人不要再搞「改名轉運」，而是缺什麼補什麼才能找到轉機。

(中時新聞網)