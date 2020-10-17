距離全球矚目的美國總統大選僅剩18天，根據跨國民調機構「輿觀」（YouGov）15日發布一份針對亞太地區關於美總統大選的民調顯示，相較亞太其他國家，台灣民眾為美國總統川普最大的紛絲，挺川的比例高達42%，不僅在亞太地區排名第一，也是所有調查對象中，唯一川普支持度高於拜登。

Who do people in Asia-Pacific want to win the US presidential election?



TRUMP

🇹🇼 Taiwan - 42%/30%



BIDEN

🇭🇰 Hong Kong - 42%/36%

🇵🇭 Philippines - 47/24

🇹🇭 Thailand - 59/14

🇦🇺 Australia - 60/21

🇲🇾 Malaysia - 62/9

🇮🇩 Indonesia - 63/12

🇸🇬 Singapore - 66/12https://t.co/85y3M0oqxv pic.twitter.com/qFlAkIsFzM — YouGov (@YouGov) October 15, 2020

「輿觀」指出，在先前調查英、法、德、西班牙、義大利和瑞典民眾對於美總統大選看法後，這次「輿觀」針對亞太地區8個國家和區域的民眾偏好。調查結果顯示，亞太地區與歐洲地區相同，香港、菲律賓、泰國、澳洲、馬來西亞、印尼以及新加坡等國民眾的拜登支持度都高於川普，但台灣的川普支持度卻以42%高於拜登的30%，是這次研究中唯一另類。

民調也指出，亞太地區支持川普次高的地區為香港，僅以36%略低於拜登的42%，不過其他亞太國家中，川普的支持度都落後拜登20個百分點以上，其中在馬來西亞民眾支持度還出現9%對上拜登的62%，為最大幅度落差；另外，亞太國家中新加坡民眾最支持拜登，支持率高達63%。

至於這次大選中誰將勝出，雖然亞太地區各國民眾對於川普連任的可能性都有所上升，但只有香港民眾以47%比45%，是唯一認為川普將連任的地區。

這次民調中，亞太地區各國對於川普總統的觀感，認為是「可憐」（poor）/「可怕」（terrible）最高，以48%-68%的比例高於「普通」（average）與「良好」（good）/「偉大」（great），只有菲律賓與台灣分別以60%及59%，視川普為「普通」或者更好的評價，各自都遠高於30%的負面評價。

關於川普對該受訪地區民眾的影響，大多數的受訪者持負面觀感，特別是歐洲國家。不過台灣仍有45%民眾對川普持正面影響，高於33%的負面影響；但台灣民眾對拜登則相反，以28%認為負面影響比例高於正面的26%。

另外，在台美關係方面，台灣民眾認為川普連任有助於增進台美關係，以42%高於拜登的14%，也有41%台灣民眾認為川普較能改善美國經濟，高於拜登的16%。

此次民調執行期間為9月24日至10月5日，除了印尼和泰國超過2000人受訪之外，澳洲、香港、馬來西亞、菲律賓、新加坡以及台灣的受訪者多為1千左右。

(中時新聞網)